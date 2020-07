Manca poco più di un mese all'inizio della Serie A femminile ed i club sono tornati al lavoro. Molte le facce nuove che vedremo in campo a partire dal 22 agosto, tra cui la neo rossonera Natasha Dowie. Tra i rinforzi della Roma ci sono un portiere ed un'attaccante: Rachele Baldi e Paloma Lazaro

Dopo tante partenze il Milan ha iniziato ad annunciare acquisti importanti, Arriva da Melbourne Natasha Dowie, attaccante inglese di 32 anni, grande esperienza internazionale con un passato nei campionati più importanti (Usa, Inghilterra e Svezia), adesso si aspetta solo l’ufficialità anche per la forte centrocampista ex Wolfsburg e nazionale tedesca, Julia Simic. Già certo il ritorno in Italia di Giorgia Spinelli, difensore centrale mancina, gran fisico, da tre anni in Francia allo Stade Reims dopo a ver giocato anche con Inter e Atalanta. Sempre a Milano, ma sponda Inter, è stato ufficializzato il prestito di Flaminia Simonetti, girata all’Inter dalla Roma dopo il ritorno della centrocampista da Empoli. Ma in Toscana non sono solo le partenze a tenere banco: il nuovo allenatore Alessandro Spugna ha iniziato gli allenamenti potendo contare su una rosa giovane e molto interessante, grazie a gli arrivi ufficiali di Elisa Polli (dal Tavagnacco) e Benedetta Glionna. Si tratta di due attaccanti corteggiate da tutti e che a Empoli potranno vivere una stagione di crescita da protagoniste.

leggi anche Calciomercato Serie A femminile: le ultime news Lo stesso vale per Eleonora Goldoni, che nel campionato scorso non ha trovato troppo spazio all’Inter, ma che a Napoli (è arrivata la firma dopo settimane di rumors) potrà giocare con più continuità. Mister Marino avrà a disposizione un gruppo molto rinnovato, ma che punterà alla salvezza grazie all’acquisto di qualche elemento con esperienza in Serie A come Isotta Nocchi (dalla Florentia), Emma Errico (ex Sassuolo) o il forte difensore svedese Jenny Hjohlman che si è trasferita a Napoli da Empoli. A conferma delle voci che già circolavano da tempo, a difendere i pali della Roma sarà Rachele Baldi, protagonista di una stagione di altissimo livello a Empoli e già nel giro della Nazionale di Milena Bertolini. Betty Bavagnoli potrà contare anche su Paloma Lazaro, l’attaccante spagnola arrivata dalla Fiorentina, e sull’esperta nazionale nigeriana Osinachi Ohale, difensore nella scorsa stagione al Tacon (ora diventato ufficialmente Real Madrid).