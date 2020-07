Giornata nera più che viola per la Fiorentina Women's. Ilaria Mauro è pronta per la nuova avventura con la maglia dell'Inter, mentre il capitano volerà in Spagna. Tanti i movimenti per i club di Serie A femminile: vediamo i principali dopo meno di una settimana dall'apertura del mercato

E’ sicuramente uno dei giorni peggiori per la Fiorentina Women’s, che in poche ore ha annunciato la partenza di due giocatrici simbolo: Alia Guagni, che è molto vicina all'Atletico Madrid, e Ilaria Mauro, che ha scelto la maglia dell’Inter.

Nei giorni scorsi hanno lasciato le viola anche il difensore francese Laura Agard (possibile un suo arrivo al Milan) e le attaccanti Lisa De Vanna e Paloma Lazaro. Unica notizia positiva il rinnovo di Tatiana Bonetti, in attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Daniela Sabatino, che ha salutato il Sassuolo.

Per l’Inter quello di Mauro è un acquisto importante, che conferma come la società nerazzurra voglia fare il salto di qualità dopo una stagione non esaltante, in cui una rosa troppo giovane ha reso al di sotto delle aspettative. Chi andrà via dalla squadra di Attilio Sorbi è Eleonora Goldoni e sembra che sia il Napoli neopromosso la squadra più vicina a tesserarla. Sempre a Napoli è arrivata Federica Di Criscio, che si è ripresa dal brutto infortunio al ginocchio ed ha annunciato il suo addio alla Roma.

Anche in casa giallorossa ad oggi ci sono state più partenze che arrivi. Oltre a Di Criscio hanno salutato anche il difensore svedese Petronella Ekroth e l’attaccante danese Amalie Thestrup, mentre è rientrata dal prestito all’Empoli Flaminia Simonetti. Proprio l’Empoli è una squadra molto attiva sul mercato, scegliendo di puntare soprattutto sulle giovani visto l’arrivo del nuovo tecnico Alessandro Sugna, che negli ultimi anni ha guidato con ottimi risultati la Primavera della Juventus. E’ possibile che arrivino in prestito in Toscana Melissa Bellucci e Benedetta Glionna (che ha concluso la sua avventura al Verona).

Per il Milan al ritiro di Marca Carissimi si sono aggiunti i saluti di Monica Mendes, Raffaella Manieri, Sandra Zigic, Pamela Begic, Lady Andrade e Nora Heroum, che lascia l’Italia dopo 3 stagioni (di cui una a Brescia). Per ora nessun acquisto eclatante, ma dopo la Champions sfiorata per un soffio è probabile che la società rossonera farà qualche sforzo per impreziosire una rosa che potrà contare ancora su Valentina Giacinti. Il capitano ha infatti rifiutato molte offerte arrivate soprattutto dall’estero.

Come ogni anno la Juventus punta per prima cosa a trattenere le sue big, scegliendo qualche squadra in prestito per le proprie giovani più interessanti, per questo è possibile che l’attaccante classe 2001 Asia Bragonzi vada a Verona a sostituire Glionna. A lasciare definitivamente Torino è Aleksandra Sikora: l’esterno polacco sembrava intenzionata a tornare in patria ma alla fine ha scelto la squadra norvegese del Klepp.

C’è attesa per conoscere la destinazione di Rachele Baldi, uno dei portieri più interessanti del panorama italiano, che ha salutato l’Empoli ma senza dare indicazioni ufficiali sul proprio futuro. La Roma sembra in pole position, ma i prossimi giorni saranno decisivi per avere notizie ufficiali.