Seconda giornata della Serie A femminile. La Roma andrà a caccia della prima vittoria in stagione con il Bari (diretta Sky Sport Serie A). Sempre su Sky domenica l'Empoli farà visita alla Juventus di Rita Guarino dopo la goleada con il San Marino. Ecco il programma completo del secondo turno

Secondo turno di Serie A dove non mancano sfide interessanti e gare in cui non si può sbagliare. Ne sa qualcosa la Roma, delusa dal pareggio al debutto in casa del Sassuolo, che domenica ospita il Bari per trovare la prima vittoria del campionato. In campo per le giallorosse due ex: Annamaria Serturini (già 2 gol da ex in tre sfide contro le pugliesi) e la spagnola Paloma Lazaro, portata in Italia proprio dal Bari all’inizio del 2019 e poi passata dalla Fiorentina prima di arrivare nella Capitale.

L'Empoli dell'ex Spugna fa visita alla Juve leggi anche Milan, esordio ok. Goleada Empoli a San Marino Un’altra delusa al debutto, non tanto per il risultato quanto per una prestazione poco soddisfacente, è il Milan, che all’esordio ha fatto fatica per superare (di misura) la Florentia. Le ragazze di Ganz saranno ospiti di San Marino, le neopromosse, invece, sommerse di reti a Empoli nella prima giornata, sperano di riuscire a prendere le misure della Serie A per provare almeno a lottare per conquistare la salvezza. Per l’Empoli c’è il problema contrario, quello di non montarsi troppo la testa dopo i 10 gol fatti, perché la trasferta di Torino contro la Juventus presenterà delle insidie ben diverse. Le toscane potranno contare sull’entusiasmo di 4 giovani in prestito proprio dalle bianconere (Glionna, Bellucci, Toniolo e Brscic), ma soprattutto su un allenatore, Alessandro Spugna, che nelle ultime due stagioni ha allenato a Vinovo la Primavera della Juventus e che conosce benissimo le ragazze di Rita Guarino: per mettere in difficoltà la capolista, all’esordio apparsa non ancora troppo brillante in casa del Verona, potrebbero essere tutte armi in più.

Le altre sfide: l'Inter sfida il Sassuolo Ha tanta voglia di riscatto l’Inter, dopo l0 0-4 di una settimana fa contro la Fiorentina, ma per provare a conquistare punti le ragazze di Sorbi dovranno fare una grande gara contro un Sassuolo apparso già in forma. Le neroverdi nella prima giornata hanno fermato la Roma e non vogliono fermarsi, anche se dovranno fare a meno per lungo tempo di Claudia Ferrato, che contro la Roma ha riportato la rottura del crociato. Anche per il Napoli neopromosso non sarà facile trovare i primi punti in casa contro la Fiorentina, con la squadra di Cincotta che ha già mostrato un ottimo gioco al Franchi, nonostante i molti nuovi arrivi. Le Viola vogliono dimostrare di essere ancora una volta l’anti-Juve e prepararsi al meglio per una nuova avventura in Champions. Ad aprire la giornata, però, saranno Florentia e Verona, entrambe sconfitte all’esordio ma senza sfigurare, rispettivamente contro Milan e Juventus.