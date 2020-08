Esordio ok per le rossonere: decide una rete di Longo nel primo tempo. Empoli a valanga (tripletta di Polli), contro la San Marino Academy al debutto assoluto in massima serie. Alle 20:45 il posticipo tra Sassuolo e Roma completerà la prima giornata

Buona la prima per il Milan , che batte la Florentia San Gimignano nel weekend inaugurale di Serie A femminile. Alle rossonere è bastato un gol al 15' di Miriam Longo , che poi si infortuna al polso nella successiva esultanza e dovrà chiedere il cambio. La squadra di Maurizio Ganz continua a fare la partita (occasioni per Dowie e Giacinti), senza trovare tuttavia la rete della tranquillità. Reggerà l'1-0, con le toscane quasi mai pericolose dalle parti di Korenciova.

Empoli-San Marino 10-0



9', 33' e 36' Polli, 14' Prugna, 40' Cinotti, 51' e 64' Glionna, 63' Dompig, 80' e 83' Leonessi

EMPOLI (4-3-3): Fedele; Di Guglielmo, Binazzi, Giatras, De Rita (65' Toniolo); Cinotti (65' Morreale), Bellucci (55' Knol), Prugna; Glionna (77' Leonessi), Polli (55' Acuti), Dompig. All: Spugna.

SAN MARINO (4-2-3-1): Ciccioli; Venturini, Montalti, Micciarelli (55' De Sanctis), Labate (46' Piazza); Brambilla (66' Rigaglia), Kunisawa; Di Luzio (63' Vecchione), Baldini (46' Chandarana), Menin; Barbieri. All: Conte.

Nella seconda partita delle 17:45 l'Empoli ha travolto per 10-0 la San Marino Academy, promossa in Serie A per la prima volta nella sua storia grazie al coefficiente correttivo. Un esordio decisamente da dimenticare per le ragazze guidate da Alain Conte: 5 gol per tempo con Elisa Polli protagonista di una tripletta nei primi 45' d nella ripresa le doppiette di Glionna e Leonessi.