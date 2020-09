Milan-Juventus femminile, big match della quarta giornata del campionato di Serie A, si giocherà a San Siro lunedì 5 ottobre come annunciato dalla Figc. Si tratta di una prima volta assoluta al Meazza per il calcio femminile

Milan e Juventus sarà la prima storica partita di calcio femminile a essere disputata sul prato di San Siro . Uno degli stadi più importanti del Paese sarà quindi utilizzato il prossimo 5 ottobre per una gara del campionato di Serie A femminile, big match della quarta giornata. A ufficializzarlo è stata proprio la FIGC , con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Dopo le prime tre giornate, tra l'altro, Juventus e Milan guidano la classifica a punteggio pieno, a pari merito con la Fiorentina. A San Siro, dunque, ci saranno in palio anche punti pesanti. Questa partita sarà inoltre visibile anche sui canali Sky Sport.

Il grande precedente: nel 2019 Juve-Fiorentina all'Allianz Stadium

Non si tratta della prima volta che una grande partita del campionato femminile si gioca in uno stadio di Serie A. Il 24 marzo 2019, infatti, l'Allianz Stadium di Torino ospitò il match scudetto tra la Juventus e la Fiorentina, che terminò 1-0 per le ragazze bianconere che andarono poi a vincere lo scudetto. In quell'occasione, però, lo stadio era interamente aperto al pubblico e ad assistere a quell'incontro c'erano ben 40mila spettatori, mentre questa volta, almeno di novità in tal senso, gli spalti saranno vuoti.