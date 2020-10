Lunedì il raduno a Coverciano in vista dello scontro diretto in programma il 27 ottobre al Castellani di Empoli. Tornano in gruppo Salvai, Cernoia e Guagni. Prima chiamata per Angela Pia Caloia, attaccante dell’Oxford United

Dopo sette vittorie in altrettanti incontri, e dopo aver spazzato via anche la Bosnia, l’ultima avversaria affrontata nel Gruppo B, la Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per continuare il percorso di qualificazione al Campionato Europeo del 2022. Lunedì 19 ottobre l’Italia si radunerà a Coverciano per preparare il match contro la Danimarca, che si disputerà martedì 27 ottobre allo Stadio Castellani di Empoli (ore 17.30).