Uno-due micidiale del Milan che in quattro minuti si riporta in vantaggio e poi segna anche il terzo gol. Dowie (doppietta) per il 2-1, Giacinti per il momentaneo 3-1. L'Inter aveva inizialmente pareggiato con un colpo di testa di Marinelli. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD