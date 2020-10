Vince ancora la Juventus, che passa per 4-0 sul campo del Bari e si riporta in testa alla classifica. Bianconere che conservano due punti di vantaggio sul Sassuolo e 3 sul Milan, che ha vinto per 4-1 il derby contro l'Inter. Colpo del Verona nell'ultima gara del sesto turno, 1-0 sul campo della Fiorentina MILAN-INTER 4-1, GOL E HIGHLIGHTS DEL DERBY FEMMINILE

Pink Bari-Juventus 0-4 15' Caruso, 25' Girelli, 35' Cernoia, 84' Staskova PINK BARI (4-3-3): Myllyoja; Marrone, Mascia, Soro, Novellino (67' Lea); Piro, Ceci (67' Strisciuglio), Silvioni (85' Buonamassa); Rafiat (73' Manno), Ketis, Helmvall. All.Caricola JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai (71' Lundorf), Sembrant, Boattin; Caruso, Galli (86' Giai), Zamanian; Bonansea (46' Hurtig), Girelli (71' Staskova), Cernoia (60' Alves). All.Guarino Ammoniti: Rafiat (B), Silvioni (B), Lea (B) Vince ancora la Juventus, che si riprende la vetta della classifica dopo il momentaneo sorpasso da parte del Sassuolo. Tutto facile per le bianconere che, sul campo del Bari, sbrigano la pratica già nel primo tempo. Sono Caruso e Girelli a mettere in discesa la partita già nei primi 25 minuti, prima che Cernoia portasse il punteggio sul 3-0 con uno splendido gol direttamente da calcio di punizione. Nulla da fare per il Pink Bari che rimane fermo a quota 3 punti in classifica e nel finale deve inchinarsi per la quarta volta, con la rete di Staskova. Risultato mai in discussione e Juventus che conserva i 2 punti di vantaggio in classifica sul Sassuolo e i 3 sul Milan.

Milan-Inter 4-1 6' Dowie (M), 9' Marinelli (I), 29' Dowie (M), 32' Giacinti (M), 50' Conc (M) MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Tucceri, Rask (62' Mauri), Refiloe, Conc (88' Kulis), Rizza (93' Nano); Giacinti (93' Longo), Dowie (93' Salvatori). All.Ganz INTER (4-4-2): Aprile; Bartonova, Sousa, Auvinen (82' Rincon), Merlo; Simonetti, Regazzoli, Alborghetti, Marinelli; Moller Hansen (56' Tarenzi), Mauro (73' Baresi). All.Sorbi Ammoniti: Merlo (I) Doppietta per il Milan che, poche ore dopo il derby di Serie A, si aggiudica anche quello femminile. Al Vismara finisce con un sonoro 4-1 in favore delle ragazze allenate da Maurizio Ganz. Spettacolo sin dai primi minuti con il momentaneo vantaggio di Dowie che viene pareggiato poco dopo da Marinelli. Da quel momento in avanti è però un monologo rossonero, con la rete ancora di Dowie che riporta in vantaggio il Milan, prima dei gol di Giacinti e Conc che fissano il punteggio sul 4-1 finale. La giornata da dimenticare per le nerazzurre si conclude con il rigore fallito da Marinelli, parato molto bene da Korenciova. Il Milan con questa vittoria sale a quota 15 punti, al terzo posto della classifica.

Fiorentina-Verona 0-1 72' Bragonzi FIORENTINA (4-3-1-2): Ohrstrom; Cordia (63' Catena), Zanoli, Tortelli, Vigilucci; Middag (53' Bonetti), Adami, Breitner; Pires; Sabatino, Thogersen. All.Cincotta VERONA (3-5-2): Durante; Meneghini, Ambrosi, Mella; Ledri, Solow, Santi, Sardu, Jelencic; Nichele (63' Susanna), Bragonzi. All.Pachera Ammoniti: Ledri (V), Mella (V), Meneghini (V) Espulso: 71' Vigilucci (F) Colpo del Verona nella gara che conclude il sesto turno della Serie A femminile. Impresa per le gialloblù, che passano sul campo della Fiorentina e si portano a 6 punti in classifica, a -3 dalle ragazze viola. Partita di grande sofferenza per il Verona, con la formazione di Cincotta che spinge per gran parte dei 90 minuti e crea almeno 5 palle gol nitide per segnare. La svolta del match arriva però al minuto 71: Vigilucci stende Bragonzi in area ed è calcio di rigore con espulsione per chiara occasione da gol. La stessa Bragonzi si presenta dal dischetto e trasforma la rete del decisivo 1-0. Le gialloblù resistono nel finale e portano a casa tre punti fondamentali.

