Dopo la sosta per la Nazionale la Serie A è prontaa tornare in campo. Due le partite in diretta su Sky Sport Serie A: sabato la sfida tra deluse tra Roma e Fiorentina, domenica lo scontro al vertice Juventus-Sassuolo

Dopo la sosta per la Nazionale torna la Serie A Femminile , in campo per la settima giornata. Difficile pronosticare alla vigilia della stagione che Juventus-Sassuolo sarebbe stato uno scontro al vertice, eppure le neroverdi hanno sorpreso tutti e si trovano a -2 dalla capolista . Domenica a Vinovo questa sfida sarà interessante per la grande qualità delle due formazioni, ma anche quanto mai importante per la classifica. Ovviamente occhi puntati sul talento di Haley Bugeja : la sedicenne maltese, sulla quale ormai c’è l’interesse di tutti i top club europei, dovrà mostrare il suo valore anche sul campo delle campionesse d’Italia, ancora a punteggio pieno.

Domenica la squadra più interessata a seguire Juventus-Sassuolo sarà il Milan, che se dovesse battere il Napoli si ritroverebbe almeno per 24 ore in testa alla classifica. L’impegno da una parte non sembra proibitivo, ma le azzurre di Marino, ancora a zero punti, hanno comunque sempre mostrato un bel gioco. In settimana, anche per sopperire alle assenze dovute al Covid, a Napoli sono arrivati due nuovi acquisti: si tratta dell’attaccante della Nazionale bulgara Evdokia Popadinova (4 volte giocatrice dell’anno in patria con un passato in Danimarca, Usa e Inghilterra) e di Alexandra Huynh, difensore australiana di 26 anni.

La giornata però si aprirà anche con quello che può essere definito uno scontro fra deluse. Roma e Fiorentina si affrontano al “Tre Fontane” per provare a dare una svolta alla loro stagione e soprattutto per non perdere terreno dal vertice della classifica. Le Viola sono reduci da tre sconfitte consecutive (per loro record negativo in Serie A), ma hanno ritrovato in settimana Tatiana Bonetti. L’attaccante di Vigevano, archiviati i malumori per il suo mancato trasferimento all’Atletico Madrid, è scesa in campo nella gara vinta 6-1 contro la Riozzese, trovando anche un bel gol.

Per la Roma solo una sconfitta in campionato a Empoli, ma 2 pareggi contro Sassuolo e Inter che hanno fatto allontanare le ragazze di Betty Bavagnoli dalla zona Champions. A Gennaio nella Capitale queste due squadre si resero protagoniste di un 2-2 emozionante in una delle gare più spettacolari del campionato: la speranza è che possano ripetersi.

Derby toscano per l’Empoli, che va a San Gimignano in casa di una Florentia delusa da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Per le ragazze di Spugna un’occasione per continuare a confermarsi rivelazione del campionato guardandosi alle spalle proprio da Roma e Fiorentina. A proposito di campionato deludente, non può più permettersi passi falsi l’Inter, una squadra con discreta qualità che però non riesce a trovare gioco e soprattutto continuità. Nella sconfitta subita nel derby, le nerazzurre hanno a tratti mostrato di non meritare la posizione in classifica, ma passaggi a vuoto e la mancanza in campo di una leadership forte, fanno sì che Marinelli e compagne debbano fare attenzione anche ad una sfida delicata come quella in casa contro il Bari.