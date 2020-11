Con Fiorentina e Roma ormai lontane e la sorpresa Sassuolo leggermente “ridimensionata” dopo la netta sconfitta nello scontro al vertice, sembra che sia rimasto il Milan la vera anti Juve. Le rossonere chiuderanno l’ottavo turno ospitando la Roma al Vismara, una gara delicata e affascinante visto l’arrivo in settimana della stella Vero Boquete. L’attaccante spagnola è a disposizione e i tifosi del Milan sperano di poter ammirare il suo talento almeno per uno spezzone di partita. Le ragazze di Bavagnoli, invece, devono provare a dare una svolta al proprio campionato. Il pareggio di una settimana fa contro la Fiorentina, subito in extremis dal bel gol di Bonetti, ha rappresentato una mezza delusione per Bartoli e compagne, proprio per questo la sfida di Milano deve dimostrare che la Roma può ancora dire la sua in questa stagione, in cui la zona Champions è distante ancora 6 punti. Diretta domenica 15 novembre alle 14.30 su Sky Sport Serie A.

Archiviata la bella vittoria dello scontro diretto contro il Sassuolo, la Juventus capolista affronta la trasferta di San Gimignano sapendo di non poter abbassare la guardia. Ricordano bene le ragazze di Rita Guarino che lo scorso 1 febbraio uscirono dal Santa Lucia con un sorprendente 0-0, su un campo in cui tutte le grandi avevano faticato. Come se non bastasse le padrone di casa punteranno sull’entusiasmo dopo la bella vittoria in rimonta nel derby contro l’Empoli e sulla voglia di mettersi in mostra della bianconera in prestito Sofia Cantore, miglior marcatrice della Florentia con 4 gol fatti.