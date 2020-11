Esordio vincente per la Juventus in Coppa Italia. Nell’ultima giornata in programma le bianconere di Rita Guarino hanno battuto 4-1 la Pink Bari, portandosi in testa al Gruppo E, dove è inserita anche il Pomigliano, che la formazione piemontese deve ancora affrontare a causa dei rinvii causa Covid-19.

Vincono e accedono ai quarti cinque big: Milan, Fiorentina, Florentia San Gimignano, Inter e Sassuolo. Le rossonere prime nel Gruppo F, dopo il 2-0 sul Cesena battono 4-0 l'Orobica grazie ad un calcio di rigore e una prodezza di Giacinti, ad un autogol del portiere bergamasco e una splendida rete di Tucceri Cimini. La Fiorentina dilaga sul campo del San Marino Academy (5-1 per le toscane, frutto dalla doppietta di Sabatino e delle reti di Piemonte, Bonetti e Baldi, al suo debutto in maglia viola) e guadagna la fase successiva del torneo in virtù del primo posto nel Gruppo C a punteggio pieno (nel turno precedente aveva battuto la Riozzese Como).

Decisiva per la Florentia San Gimignano la rete di Martinovic contro l'Hellas Verona, che consente anche alle toscane di chiudere al comando del Girone A e di avanzare nella competizione. Pareggi indolori per l'Inter in casa della Lazio Women e per il Sassuolo sul campo del Napoli Femminile: le nerazzurre vanno in vantaggio con Marinelli al 12' e con Tarenzi al 28'; risponde Lipman alla mezz'ora e un minuto più tardi è ancora Marinelli a portare le lombarde sul 3-1; nel secondo tempo doppio calcio di rigore concesso alle padrone di casa, che pareggiano 3-3 grazie a Martin. Passano in ogni caso le ragazze di Sorbi, che chiudono prime nel Gruppo B in virtù del 4-0 contro il Brescia nella seconda giornata. Stessa sorte per le neroverdi di Piovani: il match termina 1-1 con le reti di Goldoni al 4’ e di Santoro al 20’, ma le emiliane per differenza reti avanzano come prime nel Gruppo G.