Non è stato un sorteggio fortunato per le due squadre italiane impegnate nella Women’s Champions League. La Juventus affronterà infatti il Lione , la squadra che guida il ranking UEFA e che ha vinto le ultime 5 edizioni della competizione. È andata un po’ meglio alla Fiorentina , che ha evitato Manchester City e Psg e se la vedrà con lo Slavia Praga . Le gare dei Sedicesimi di finale si disputeranno il 9 e 10 dicembre (andata) e il 15 e 16 dicembre (ritorno). Juventus e Fiorentina , non essendo teste di serie, giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa . Gli Ottavi di finale sono invece in programma a inizio marzo .

La gare dei Sedicesimi di finale

St. Pölten (AUT) vs Zürich (SUI)

Lanchkhuti (GEO) vs Rosengård (SWE)

Göteborg (SWE) vs Manchester City (ENG)

Sparta Praha (CZE) vs Glasgow City (SCO)

Juventus (ITA) vs Lyon (FRA)

ŽFK Spartak (SRB) vs Wolfsburg (GER)

Fiorentina (ITA) vs Slavia Praha (CZE)

Benfica (POR) vs Chelsea (ENG)

Pomurje (SVN) vs Fortuna Hjørring (DEN)

WFC-2 Kharkiv (UKR) vs BIIK-Kazygurt (KAZ)

Vålerenga (NOR) vs Brøndby (DEN)

Ajax (NED) vs Bayern München (GER)

PSV Eindhoven (NED) vs Barcelona (ESP)

FC Minsk (BLR) vs LSK Kvinner (NOR)

Górnik Łęczna (POL) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Servette (SUI) vs Atlético Madrid (ESP)