Non devono ingannare gli 8 punti di distacco: Fiorentina-Milan, che aprirà il programma del 9° turno (diretta sabato alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A), è una sfida incerta e che promette spettacolo. La classifica delle viola è bugiarda, condizionata da quel mese terribile in cui la squadra di Cincotta ha conquistato 1 punto in 4 gare perdendo terreno dalla vetta, ma resta indiscusso il valore della squadra toscana e la sua voglia di riconquistare la zona Champions.

Proprio il prossimo impegno in Coppa dei Campioni (giovedì 10 dicembre al Franchi affronteranno lo Slavia Praga nei sedicesimi di finale) è un pensiero che non deve distrarre Bonetti e compagne, nonostante la caratura delle avversarie renda la Fiorentina favorita per il passaggio del turno. Sarà una partita speciale per due ex: Daniela Sabatino, 19 gol in rossonero nella stagione 2018/2019, e Deborah Salvatori Rinaldi, che nei due anni alla Fiorentina ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.

Con lo sguardo particolarmente interessato a Milan-Fiorentina ci sarà il Sassuolo, attualmente terza forza del campionato a due lunghezze dal Milan. Le neroverdi, rivelazione del campionato, proveranno a fare un miracolo puntando al piazzamento Champions. Mister Piovani nei giorni scorsi è stato accostato proprio alla panchina delle viola per la prossima stagione, ma ha ribadito che tutte le sue energie per ora sono riservate esclusivamente al Sassuolo, iniziando dalla non semplice trasferta di Bari.