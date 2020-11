L'esordio in una partita di Champions League all'Allianz Stadium contro le campionesse in carica del Lione, sarà in diretta su Sky. Appuntamento il prossimo 9 dicembre con i sedicesimi di finale: dalle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

“L’anno scorso avevamo trovato la finalista, quindi l’unico modo per fare peggio era trovare la vincitrice. E ci siamo riusciti”. Così parlò Stefano Braghin , Head of Juventus Women dopo il sorteggio di Champions League che ha abbinato le bianconere al Lione, squadra che guida il ranking UEFA e che ha vinto le ultime 5 edizioni della competizione.

Sarà una bella sfida per le ragazze di Rita Guarino: da non perdere anche perché la Juventus tornerà allo Stadium, dopo la storica “prima” in campionato contro la Fiorentina nel marzo del 2019. L'appuntamento è per mercoledì 9 dicembre alle 15.00: la prima partita europea delle Juventus Women all'Allianz Stadium sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.