Le rossonere non sbagliano col Sassuolo e restano in scia, grazie alle reti di Giacinti e Spinelli. La Fiorentina pareggia ad Empoli ma sbaglia un rigore nel recupero. Altra sconfitta per il Napoli: vince il Verona 2-1

Il Milan non sbaglia e tiene il passo della Juventus capolista, a cui risponde con un successo contro il Sassuolo. Al Vismara succede tutto nella ripresa, con le reti di Giacinti e Spinelli che valgono la vittoria. Pari ed emozioni ad Empoli, dove la Fiorentina si ferma sull'1-1: le viola passano in vantaggio con Kim in apertura di secondo tempo, ma l'Empoli pareggia con Glionna. La squadra ospite resta in dieci per gli ultimi venti minuti ma nel recupero Sabatino sbaglia un calcio di rigore. Nonostante crei di più, il Napoli cede anche al Verona e resta con un solo punto: la doppietta di Bragonzi stende le azzurre, che accorciano con Popadinova ma non riescono a muovere la classifica.

NAPOLI-VERONA 1-2

30' e 60' rig. Bragonzi (V), 72' Popadinova (N)

NAPOLI (4-3-3): Perez; Cafferata (dal 52' Fusini), Huynh, Di Criscio (dal 23' Capparelli), Arnadottir; Jansen (dal 52' Nocchi), Huchet, Beil; Popadinova, Rijsdijk, Hjohlman (dal 52' Goldoni).

VERONA (3-5-2): Durante; Meneghini, Ambrosi, Motta; Ledri, Colombo, Sardu, Solow, Mella; Bragonzi (dall'81' Zoppi), Nichele (dal 90+4' Willis).