Dopo l’impresa sfiorata in Champions contro il Lione (sconfitta per 3-2 nell’andata dei sedicesimi contro le campionesse in carica), la Juventus di Rita Guarino si rituffa in campionato e riprende a fare ciò che ha sempre fatto in questa stagione: vincere. Decimo successo in 10 giornate (e miglior attacco del campionato: 29 gol fatti), questa volta contro l’ottima Roma, che a un calcio brillante sotto il profilo del gioco non riesce ancora ad abbinare risultati all’altezza. Finisce 4-1 con una doppietta di Girelli; Serturini aveva provato a riaprirla 2’ dopo il raddoppio di Sembrant, ma nella ripresa le bianconere gestiscono bene il 3-1 maturato nel primo tempo, trovando poi il poker nel finale con Hurtig. In classifica la Juventus sale a 30 punti, +6 sul Milan, in attesa del match di domani (alle 12.30) tra le rossonere e il Sassuolo terzo in classifica.



Nelle altre partite della giornata, successo della Florentia sull'Inter, che si porta a -1 dalle nerazzurre, ferme al quinto posto: decide un gol di Pugnali al 24'. San Marino invece interrompe la striscia di 6 gare senza successi battendo il Bari con tripletta di Raffaella Barbieri (due su rigore) che risponde alla doppietta di Helmvall. In classifica sale così a 8 punti, scavalcando l'Hellas Verona: il Bari resta penultimo a 3 punti, una sola vittoria in questo campionato e la peggior difesa con 26 reti subite.



JUVENTUS WOMEN-ROMA 4-1



12' e 36' Girelli (J), 25' Sembrant (J), 27' Serturini (R), 89' Hurtig (J)





JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli (46′ Hurtig), Rosucci (76′ Cernoia); Maria Alves (87′ Berti), Girelli (76′ Staskova), Bonansea (46′ Zamanian). All. Guarino



ROMA (4-3-3): Ceasar; Soffia (46′ Erzen), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa (71 Corelli), Giugliano, Ciccotti; Bonfantini (46′ Thomas), Lazaro, Serturini. All. Bavagnoli



SAN MARINO-BARI 4-2



4' e 50' Helmvall (B), 44' Baldini (SM), 64', rig. 73', rig. 82' Barbieri (SM)





SAN MANRINO (4-1-4-1): Ciccioli; Micciarelli, Venturini, Kunisawa, De Sanctis; Corazzi; Menin, Muya, Baldini, Brambilla; Vecchione. All. Conte



BARI (3-5-2): Myllyoja; Novellino, Lea, Capitanelli; Marrone, Silvioni, Weston, Piro, Matouskova; Helmvall, Sule. All. Mitola



FLORENTIA-INTER 1-0



24' Pugnali





FLORENTIA (4-3-3): Tampieri; Ceci, Dongus, Rodella, Boglioni; Pugnali; Kuenrath, Re; Nilsson, Martinovic, Cantore. All. Carobbi



INTER (4-1-4-1): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Kathellen Sousa, Bartonova; Simonetti; Marinelli, Catelli, Pandini, Moller; Tarenzi. All. Sorbi