Supercoppa femminile, 6 gennaio al via Final Four

Tutto pronto per la final four che si disputerà dal 6 al 10 gennaio, a Chiavari. A contendersi il trofeo le prime quattro classificate del campionato di Serie A 2019/20: mercoledì 6 gennaio le semifinali Juve-Roma e Fiorentina-Milan, domenica 10 la finale.

Il nuovo format della competizione, che sostituirà solo per l’attuale stagione sportiva la tradizionale partita tra la vincente del campionato e la vincente della Coppa Italia, prevede lo svolgimento di tre gare nell’arco di cinque giorni, tutte in diretta su Sky Sport Uno. Si parte mercoledì 6 gennaio con le semifinali Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in programma alle 12.30 e alle 18, mentre domenica 10 gennaio le vincenti si sfideranno alle 12.30 nella finale che metterà in palio il primo trofeo della stagione.

L’evento si svolgerà a porte chiuse e nel rispetto delle norme previste dal Protocollo gare della Serie A femminile, le cui disposizioni sono identiche a quelle richieste alle società professionistiche. Ad ospitare la Final Four sarà lo stadio comunale, che dal 1935 ospita le gare interne della Virtus Entella. Con la Supercoppa il calcio femminile farà il suo debutto nell’impianto di Chiavari.