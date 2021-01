Inter-Juventus fa il bis: prima le donne

Inter-Juve, due volte. E nello stesso giorno. La precedenza va, ovviamente, alle ragazze, in campo oggi alle 12.30. Un primo derby d'Italia, in attesa di quello dei colleghi che dovranno aspettare le 20.45. Appuntamento su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno

Inter e Juventus femminile hanno una storia troppo recente per poter dare vita a quello che viene definito “un classico”, ma resta il fatto che si tratta di una sfida affascinante, sia per i valori in campo che per l’importanza della posta in palio.

La Juventus ha avuto una settimana molto impegnativa. Subito dopo aver finito di festeggiare la vittoria della sua seconda Supercoppa, le bianconere sono partite per Pomigliano, dove hanno battuto le padrone di casa qualificandosi per gli ottavi di Coppa Italia. Poco tempo, quindi, per preparare una sfida che sulla carta le vede come grandi favorite ma che potrebbe presentare delle insidie.

Tre partite in una settimana giocate dalle ragazze di Rita Guarino, a differenza dell’Inter, ferma dal dal 12 dicembre: sarà interessante vedere se i minuti nelle gambe accumulati negli ultimi giorni da Girelli e compagne saranno un’arma in più o se prevarrà la freschezza della squadra di Sorbi.

Nell’Inter occhi puntati su Ilaria Mauro: nell’unica finale persa dalla Juventus, quella di Supercoppa del 2018, è stata proprio l’attaccante friulana (all’epoca alla Fiorentina) a segnare il gol vittoria. Sempre Mauro ha aperto le marcature nella gara di campionato vinta dalle viola contro la Juve il 21 aprile 2018. Nella scorsa stagione, con l’Inter che si presentava da neopromossa, la Juventus non ha avuto problemi, vincendo entrambe le sfide con un largo scarto (3-0 in casa neroazzurra e 5-1 nel ritorno a Vinovo), ma con una Gloria Marinelli capace di segnare 5 gol nelle ultime 6 giornate, le padrone di casa possono sperare di fare meglio.

Dall’altra parte, però, c’è Barbara Bonansea, che sta attraversando un momento di forma straordinario e che con i suoi gol (uno in semifinale e due nella finalissima) ha trascinato la Juve nella vittoria della Supercoppa.Tutti ingredienti che fanno di Inter-Juventus una sfida tutta da seguire, un derby d’Italia dalla storia breve ma che potrebbe diventare presto un classico anche nel calcio femminile. Appuntamento oggi su Sky Sport Serie A alle 12.30. E sarà solo il primo derby d'Italia del giorno, che farà da apripista a quello dei "colleghi" che si giocherà a San Siro alle 20.45: live su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.