A San Siro va in scena il 175° derby d'Italia tra Inter e Juventus. Conte conferma l'ex Vidal dal 1', con Ashley Young sulla sinistra e in avanti la coppia Lukaku-Lautaro. Pirlo recupera Chiesa e lo schiera titolare, con Ramsey dall'altro lato e in mezzo Bentancur e Rabiot. In difesa c'è Chiellini, in attacco CR7 e Morata. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD