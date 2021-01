Spettacolo nell'anticipo del mezzogiorno della 12^ giornata, con la Fiorentina che si impone 3-2 sul campo dell'Inter grazie all'eurogol nel finale di Middag. Prosegue la corsa della capolista Juventus, che si sbarazza per 5-0 del Verona. Il Milan vince 2-1 in casa della Florentia e resta a -3 dalle bianconere

INTER-FIORENTINA 2-3: tabellino

Marcatrici: 1' Marinelli (I), 26' Adami (F), 64' Sabatino su rig. (F), 78' Tarenzi (I), 84' Middag (F)

La Fiorentina passa 3-2 sul campo dell'Inter nel match del mezzogiorno della 12^ giornata di Serie A. Dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, nerazzurre subito in vantaggio: Pandini apre il gioco sulla sinistra per Marinelli che approfitta di un errore difensivo e spedisce in rete battendo Schroffenegger. Al 26' la Fiorentina trova il pareggio con un tiro da fuori di Adami. Al rientro dagli spogliatoi, la Fiorentina trova il vantaggio su rigore con Sabatino. L'Inter trova il pareggio al 77' con Tarenzi, che sfrutta una sponda di Marinelli, ma allo scadere la Fiorentina trova il definitivo vantaggio con Middag, che con un eurogol decide il match.