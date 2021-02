Serie A femminile, calendario e orari 14^ giornata

Le pugliesi da qualche settimana possono contare sulla centrocampista ex Nazionale tedesca Jennifer Cramer , difficile pensare che una sola giocatrice possa dare una svolta alla stagione, ma la sua esperienza anche internazionale potrà guidare il gruppo in una risalita in classifica che sembra molto difficile ma non impossibile. La Juventus all’andata fece fatica ad avere la meglio su San Marino , sbloccando il risultato solo al 71’ con Cristiana Girelli per poi raddoppiare undici minuti dopo. Nel Milan , invece, c’è il dubbio Valentina Giacinti : l’attaccante è uscita nella gara contro Israele per un problema muscolare, è possibile che Maurizio Ganz decida di non rischiarla a una settimana dal big match contro la Juve.

Il conto alla rovescia è quasi finito. Ma prima del tanto atteso scontro diretto del 7 marzo , Juventus e Milan devono affrontare due trasferte semplici sulla carta ma che potrebbero presentare qualche insidia. Sia le bianconere a San Marino che le ragazze di Ganz a Bari affrontano due squadre in piena lotta salvezza che daranno sicuramente il massimo per fare punti. Come se non bastasse i due tecnici dovranno essere bravi a contenere le distrazioni del gruppo dopo l’euforia della qualificazione all’Europeo , dato che sono due formazioni che regalano molte giocatrici alla Nazionale di Milena Bertolini.

Alle spalle della coppia di testa resiste il Sassuolo, che oggi - live dalle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A- sarà in campo a Napoli contro un’altra squadra in corsa per la salvezza. All’andata proprio questa gara fece scoprire il talento di Haley Bugeja, autrice di una splendida doppietta. La giocatrice di Malta è alle prese da tempo con una fastidiosa pubalgia ed è possibile che venga impiegata a gara in corso. Le partenopee, prive delle infortunate Goldoni, Popadinova e Chatzīnikolaou, si affideranno al talento della nuova arrivata, l’attaccante olandese Pia Rijsdijk.

Non vuole fermarsi la Roma, da tutti definita come la squadra più in forma del campionato. Le giallorosse, reduci da 3 vittorie consecutive con 9 gol totali segnati, ospitano l’Empoli, che invece deve ritrovare lo stato di forma che ne aveva fatto la rivelazione della prima parte della stagione. Per le toscane 4 punti nelle ultime 4 giornate, ma all’andata a Monteboro furono le ragazze di Spugna ad imporsi con un netto 2-0. Diretta domenica 28 febbraio alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

L’Inter vuole ritrovarsi, dopo le 4 sconfitte consecutive. In mezzo, però, il passaggio alle semifinali di Coppa Italia ai danni della Fiorentina, un risultato che può dare morale alle neroazzurre in vista della trasferta di Verona, squadra che segue le nerazzurre in classifica di appena quattro punti. Promette spettacolo il derby di Firenze, una sfida sempre ricca di gol (27 nei 5 precedenti in Serie A). La Florentia contro le viola non ha mai fatto punti, anche se all’andata ci andò vicino, subendo, dopo un emozionante 2-2, il gol di Daniela Sabatino a dieci minuti dalla fine.