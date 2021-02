Goleada Milan, vincono anche Inter e Sassuolo

Nella prima gara della 14^ gara di campionato, il Napoli cade in casa contro il Sassuolo. Per le emiliane decide la rete segnata da Santoro al 58’, che condanna le azzurre e le lascia al penultimo posto della classifica, perché il Bari non è riuscito ad opporre resistenza al Milan. Le rossonere si scatenano segnando sei reti, con le doppiette per Giacinti e Hasegawa. Trova il successo anche l'Inter, grazie alla rete di Mauro ad un quarto d'ora dalla fine contro il Verona, mentre il derby toscano tra Florentia San Gimignano e Fiorentina se lo aggiudica la squadra di casa per 2-0: si decide tutto nella ripresa, con i gol di Cantore e Re.

NAPOLI-SASSUOLO 0-1

58' Santoro

NAPOLI (4-3-3): Tasselli; Oliviero, Huynh, Arnadottir, Fusini (62' Cafferata); Pedersen (62' Jansen), Huchet, Errico; Kubassova; Rijsdijk, Hjohlman. All. Pistolesi.

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey; Lenzini, Filangeri, Orsi, Santoro; Brignoli, Mihashi, Tomaselli (85' Cambiaghi); Battelani 71' Pellinghelli); Monterubbiano, Pirone. All. Piovani.