Uefa cancella gli europei U19 maschili e femminili

Cancellati gli europei under 19 maschili e femminili: lo ha deciso il Comitato esecutivo della Uefa. Una scelta dovuta alle conseguenze della pandemia, condivisa con le diverse federazioni

Il comitato esecutivo dell'Uefa ha deciso di cancellare l'edizione 2021 dei campionati europei Under 19 maschili e femminili a causa della pandemia di Covid-19 e dei suoi effetti sull'organizzazione dei tornei. "Nel prendere queste decisioni - si legge nella nota - il comitato esecutivo ha considerato che, con le restrizioni attualmente applicate dai vari governi, le trasferte delle squadre e l'organizzazione dei mini tornei sarebbero state estremamente difficili". La Uefa ha sottolineato che le federazioni sono state consultate e hanno condiviso la scelta, spiegando come la salute e la sicurezza dei giovani atleti rappresentino in questo momento una priorità. La decisione è stata presa a causa della pandemia di Covid-19 e dei suoi effetti sull'organizzazione dei tornei.