Girelli: "Oggi le bambine possono sognare". VIDEO

Elegantissima, in tailleur e tacchi a spillo, l’attaccante della Juventus e della Nazionale ha portato sul palco del Festival della canzone anche un pezzo di calcio femminile. Quello che oggi conoscono in tanti, anche grazie al Mondiale francese che ha fatto conoscere ai più un mondo che esiste da tanto, ma sempre rimasto un po’ in ombra. E proprio di questo ha parlato la Girelli a Sanremo ieri sera. “Ho iniziato a 6 anni nella squadra del mio paese- racconta l’attaccante- in provincia di Brescia, club di cui mio papà era in presidente. Il calcio femminile esisteva, ma io non sapevo che le ragazze giocassero a calcio. Sono contenta e molto orgogliosa che oggi le bambine possono finalmente sognare di diventare calciatrici e, dall’anno prossimo, saremo anche professioniste”. Una testimonial perfetta per il calcio femminile azzurro: “D’ora in poi ci sono due nazionali da tifare, perché c’è anche quella femminile”.