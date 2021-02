Lazaro-Giugliano gol, la Roma supera l'Empoli: 2-0

La Roma approfitta del ko della Fiorentina e la supera in classifica battendo un’altra diretta concorrente come l’Empoli. Basta un gol per tempo alla squadra di Bavagnoli, che ora è al quarto posto

La Roma non manca l'occasione di superare la Fiorentina in classifica e ci riesce dopo aver battuto l'Empoli nella prima sfida della domenica di Serie A femminile. Le giallorosse tengono meglio il campo e arrivano con più convinzione a ridosso dell'area avversaria, come confermato dai dati sul possesso palla (56-44%) e sulle conclusioni (13-5). I gol arrivano uno per tempo: le marcature sono aperte da Paloma Lazaro al 42', mentre all'80' Giugliano segna la rete della sicurezza. È un successo pesante, per la squadra di Bavagnoli, che si porta così in solitaria al quarto posto.