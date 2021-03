Poker della Juve sul Milan, è allungo al 1° posto

8' Bonansea, 26' Hurtig, 83' Staskova, 90'+1 Caruso

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyryen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci (75' Caruso), Pedersen, Cernoia; Bonansea (57' Staskova), Girelli (82' Zamanian), Hurtig (75' M. Alves). All. Guarino

MILAN (3-5-2): Korenciova; Fusetti (86' Vitale), Agard, Spinelli (50' Rizza); Bergamaschi, Grimshaw, Boquete, Hasegawa, Tucceri Cimini; Dowie, Giacinti. All. Ganz

Era lo scontro diretto al vertice che valeva una stagione, due opzioni: allungo bianconero o pareggio rossonero. È stato allungo in classifica. E con un nettissimo 4-0 con cui le ragazze di Rita Guarino hanno superato il Milan anche al ritorno (0-1 nell'andata di San Siro), mettendo soprattutto ben sei punti di vantaggio sulla seconda a sette giornate dal termine. Il poker porta le firme di Bonansea, Hurtig, Staskova e Caruso. Meglio la Juve fin dall'inizio: la prima occasione porta la firma di Cristiana Girelli al 7'. Tempo qualche secondo ed ecco il vantaggio, dopo appena otto minuti: bella torre di testa di Hurtig e inserimento centrale di Barbara Bonansea che sblocca. Quindici minuti dopo, favore ricambiato: è della Bonansea il suggerimento che smarca la svedese nell'uno contro uno: gol e 2-0.

A quel punto il Milan di Ganz prova a svegliarsi, trascinato da Valentina Giacinti. Prima è lei a sfiorare la traversa con un tiro dal limite, dunque viene chiusa in area appena prima della deviazione vincente su cross dalla destra di Dowie. E, a inizio, ripresa, ecco una super risposta della Giuliani a dirle di no. Passa così il tempo ma il match non si riapre, e dunque si chiude definitivamente in contropiede. Prima le due nuove entrate calano il tris: Zamanian (dentro da pochi secondi) disegna d'esterno un assist perfetto per Staskova: 3-0. E poi Caruso (con deviazione) per il poker nel recupero. Festa Juve: è più sei in classifica.