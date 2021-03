Le viola salutano l'Europa: il Man City vince 5-0

Fiorentina-Manchester City 0-5: 8' e 32' White, 18' Weir (rig), 61' e 79' Mewis

FIORENTINA: Schroffenegger, Cordia, Quinn, Adami (C), Thogersen, Vigilucci, Baldi, (54' Piemonte) Middag, Zanoli, Clelland (79' Breitner), Sabatino. A disposizione: Ohrstrom, Monnecchi, Forcinella, Pastifieri, Papi, Mani. All. Antonio Cincotta

MANCHESTER CITY: Benameur, Stanway, Beckie (79' Mannion), Dahlkemper, Morgan, Hemp /46' Mewis), White (C)(63' Davies), Weir (46' Kelly), Lavelle, Walsh (63' Coombs), Greenwood. A disposizione: Roebuck, Keating, Park, Davies. All.Gareth Taylor

Si conferma troppo forte il Manchester City per la Fiorentina, che dopo lo 0-3 dell'andata esce dal Franchi con un ancora più pesante 0-5. Le viola soffrono l'assenza della portoghese Claudia Neto a centrocampo e faticano ad impostare contro un City che aveva lasciato a casa due stelle come Stephanie Houghton e Lucy Bronze.



La Fiorentina prova in un paio di occasioni a trovare la rete contro una delle favorite alla vittoria del trofeo, ma prima Clelland si fa respingere un bel diagonale da Benameur e verso la fine del primo tempo Sara Baldi manda fuori di pochissimo.



Le ragazze di Cincotta abbandonano la Champions con la consapevolezza di non poterla giocare il prossimo anno, troppo il distacco dal secondo posto. Spetterà alla società toscana il compito di investire in un settore, quello femminile, che negli anni passati ha portato il nome della Fiorentina in giro per l'Europa.