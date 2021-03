Semifinali andata, Roma-Juve e Inter-Milan su Sky

Dopo la netta vittoria della Juventus nel big match contro il Milan, la Coppa Italia è rimasta l’unico obiettivo per più di una squadra. Le prime a dover pensare alla semifinale con particolare attenzione sono proprio le rossonere, ridimensionate domenica scorsa a Vinovo dalle ragazze di Rita Guarino. Con 7 gare ancora da giocare e 6 punti di distacco dalla vetta , la rimonta sembra molto difficile, per questo Giacinti e compagne devono concentrarsi sulla Coppa e sul derby con l’Inter , una sfida che ha sempre sorriso alle milaniste , con quattro vittorie su altrettanti incontri fra Campionato e Coppa nelle ultime due stagioni. L’Inter proverà a fare un’impresa, dopo avere eliminato a sorpresa nei quarti la Fiorentina , nonostante un momento no dal punto di vista realizzativo (un solo gol segnato nelle ultime 3 partite) e un ottavo posto in classifica deludente, che peggiora di una posizione il piazzamento di una stagione fa allo stesso punto della campionato.

Anche la Roma è in un momento particolare. Dopo 7 successi consecutivi fra campionato e Coppa, sabato scorso è arrivata una sconfitta a sorpresa sul campo del Verona, con una prova che ha ricordato in modo preoccupante quelle di inizio stagione. L’assenza di Manuela Giugliano (non al meglio e tenuta a riposo in vista della semifinale) si è fatta sentire: senza di lei a dettare i tempi, troppo spesso le giallorosse hanno fallito l’ultimo passaggio, la scelta decisiva per trovare la via del gol. Per questo, nonostante le molte occasioni create, le ragazze di Betty Bavagnoli sono uscite battute. Paradossalmente la sconfitta potrebbe aiutare la Roma in vista della difficile gara contro la Juventus, perché le giallorosse dovranno ritrovarsi e scendere in campo con la giusta concentrazione senza sentirsi troppo sicure.

Chi non ha problemi di sicurezza, invece, è proprio la Juve, che affronta ogni gara, anche la più importante, con la serenità di chi è abituato a giocare su palcoscenici di prestigio. Questo atteggiamento, oltre alla rosa più completa e competitiva della Serie A, rende la Juve favorita anche per questa competizione.