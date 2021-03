"Abbiamo provato a iniziare a provare ad avere un bambino a ottobre. E successo tutto così velocemente, a novembre ero in italia e Lisa era in Svezia. Mi ha chiamato piangendo dicendo: “Sono incinta”. E’ stato strano, è successo tutto così velocemente, non ce l’aspettavamo ma eravamo così felici". Lina Hurtig, attaccante della Juventus Women, racconta così ai canali ufficiali del club bianconero la gioia dell'attesa di un figlio. E racconta anche come è nata la storia d'amore con la moglie Lisa: "Ci siamo conosciute in Svezia a Umea, giocavamo nella stessa squadra. Sono arrivata a Umea nel 2012, lei nel 2014, abbiamo iniziato a frequentarci dopo l’estate 2014…ed eccoci qui". La moglie Lisa racconta gli inizi della relazione: "Era un venerdì sera , ho trovato Lina in palestra, le ho chiesto quali erano i suoi piani per la serata e il weekend perché avevamo il fine settimana libero. “Starò a casa a fare le pulizie” mi ha risposto. Mi sono detta: “Di venerdì sera? No Lina, vieni a cena da me assieme ai miei amici. Lina è venuta e da quel momento le cose tra di noi sono semplicemente successe"

Un matrimonio senza invitati

Lina ricorda anche la decisione di sposarsi e il giorno del matrimonio: "La proposta non è stata di quelle proposte d’amore in grande stile. Abbiamo semplicemente deciso che volevamo sposarci. E’ andata semplicemente così. Al matrimonio c’eravamo solo noi e i due testimoni. Non lo sapeva nessuno, neanche le nostre famiglie. Ci siamo sposate in Svezia in mezzo ai boschi vicino a un lago. Eravamo solo noi due, è stato bellissmo. Le nostre famiglie hanno ricevuto una sorpresa. Dopo la cerimonia ho fatto un video e gliel’ho inviato. Poi hanno chiamato piangendo, erano felici"