Serie A femminile, calendario e orari 16^ giornata

Dopo la vittoria nello scontro diretto di due settimane fa, i 6 punti di vantaggio della Juventus sul Milan rappresentano un buon margine per le bianconere, soprattutto in un turno in cui le ragazze di Rita Guarino fanno visita alla Fiorentina con assenze importanti. Perchè se da una parte la Juventus è la squadra che può contare sulla panchina più lunga e la rosa più competitiva, l’assenza di Bonansea e il probabile forfait anche di Girelli rappresentano un problema complicato da gestire, sul campo di una squadra che forse sta vivendo il momento più difficile della sua storia ma pur sempre difficile da affrontare. L’amuleto per le Viola potrebbe chiamarsi Daniela Sabatino, che in carriera ha segnato quattro gol alla Juventus in Serie A con tre maglie diverse (Brescia, Milan e Sassuolo).

Se la sconfitta di Vinovo ha forse costretto il Milan a dire addio ai sogni scudetto, le rossonere non possono permettersi di rilassarsi con 7 turni ancora da giocare e un Sassuolo a 5 punti di distanza che proverà a conquistare la seconda piazza che vale un posto in Champion’s League. Deluse anche dal k.o. nel derby in semifinale di Coppa Italia, le ragazze di Ganz ospitano al Vismara l’Empoli, non l’avversaria migliore da affrontare: le toscane hanno un ritmo altalenante dopo il grande avvio di stagione, marestano una squadra imprevedibile e piena di talento. Diretta domenica 21 marzo dalle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

Il Sassuolo proverà a spaventare il Milan, in una trasferta a San Marino che comunque presenta qualche insidia, contro una squadra che ha grandi motivazioni e in piena corsa salvezza. All’andata le neroverdi si imposero con qualche difficoltà solo grazie ad un gol di Valeria Pirone all’82’.