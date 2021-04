Azzurre, ok primo test con Islanda. Domani il bis

La Nazionale di Milena Bertolini continua la sua striscia di vittorie e, dopo aver centrato la qualificazione a Euro 2022, si è aggiudicata anche il primo dei due test contro l’Islanda. E’ bastato un gol-dopo la metà della ripresa- di Arianna Caruso, brava a sfruttare l’unica indecisione della retroguardia avversaria e a dribblare il portiere prima di depositare il pallone in rete.

Una vittoria che “durerà” poco perché già martedì 13 aprile, alle 16, sempre allo stadio Enzo Bearzot di Coverciano le due Nazionali si sfideranno nuovamente e ci sarà spazio per vedere all’opera le calciatrici che non sono scese in campo nella prima amichevole. Tra queste ci sarà con molta probabilità anche il capitano Sara Gama.