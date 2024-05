Juve, Danilo si ferma: a rischio Coppa Italia

Brutte notizie in casa Juventus dopo il match contro la Roma. Nel corso della gara dell'Olimpico si è fatto male Danilo. Gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il capitano bianconero hanno confermato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore salterà la sfida contro la Salernitana e proverà a recuperare per la finale di Coppa Italia del 15 maggio a Roma contro l'Atalanta

Si complica il finale di stagione in casa Juventus su fronte infortuni. Dopo il pareggio di Roma arriva lo stop per Danilo. Il capitano si ferma per una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra: certa l'assenza con la Salernitana, rischia di saltare anche la finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio sempre a Roma con l'Atalanta. Il club fa sapere in un comunicato che "ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".