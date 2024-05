Luis Enrique: "Col Dortmund da vivere come festa"

L'allenatore del Psg presenta la partita contro il Borussia Dortmund, valida per il ritorno della semifinale di Champions League: "L'obiettivo è vincere, ho fiducia nei miei giocatori" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Giornata di conferenza stampa in casa Psg in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Borussia Dortmund. Un match presentato così in conferenza stampa da Luis Enrique: "Abbiamo avuto una settimana buona, per analizzare ciò che è accaduto in Germania e per trasmettere ai giocatori dove possiamo migliorare e cercare di essere meglio dei nostri rivali. Ho fiducia in tutti i miei giocatori".

"Siamo pronti, lotteremo" Domani deve essere una festa: "Per quanto riguardo il giorno prima, l'allenamento deve essere diverso per rilassarsi, per pensare che siamo fortunati. Domani deve essere un giorno di festa per goderci la presenza dei nostri tifosi e per scendere in campo. Essere preparati al fatto che le cose non vadano bene è una mentalità perfetta per affrontare la vita, non solo sportiva. Ci siamo allenati tutta la stagione per andare oltre qualsiasi ingiustizia sportiva e episodio negativo. Siamo pronti per domani, lotteremo".

"L'obiettivo è vincere" Al tecnico del Psg viene chiesto come mai a tutti i tifosi in settimana ha detto "vinceremo". "On va gagner è l’unica frase che conosco in francese, l’ho imparata perché di base penso sempre che la mia squadra vincerà". L'obiettivo è chiaro, vincere. "L’obiettivo non è vincere di 2 gol, l’obiettivo è vincere. Se al 90esimo abbiamo vinto siamo pari. 2 gol si possono segnare in 2 secondi, questo ci insegna il calcio. Ma si possono anche subire. Quindi primo obiettivo è vincere. Che succede se non passiamo? Questa è una domanda molto spagnola. Andremo avanti. Uscirà il sole a Parigi, ce lo godremo perché Parigi col sole è bellissima, se se lo meriterà applaudiremo il nostro avversario e ricominceremo a lavorare per fare meglio l’anno prossimo".