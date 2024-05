Roma, per Dybala nessuna lesione muscolare

Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L'argentino ieri era uscito nell'intervallo del match dell'Olimpico contro la Juventus per un problema muscolare. Gli accertamenti svolti questa mattina hanno escluso delle lesioni all'adduttore. Per lui si parla solo di un affaticamento e proverà a recuperare per essere fra i convocati contro il Bayer Leverkusen

Sospiro di sollievo per la Roma e Paulo Dybala: gli esami a cui è stato sottoposto stamattina l'argentino, dopo il cambio al 45' di Roma-Juventus, hanno evidenziato solo un affaticamento muscolare. Nessuna lesione all'adduttore sinistro, quindi. Il giocatore dunque in questi giorni proverà a recuperare in vista della decisiva trasferta di Leverkusen di giovedì prossimo in Europa League che mette in palio l'accesso in finale. L'obiettivo è quello di inserirlo almeno nell'elenco dei convocati. La squadra intanto ha ripreso gli allenamenti a Trigoria con del lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Dybala alternerà il lavoro su campo con quello in palestra