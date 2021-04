Torna la Serie A femminile dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Da non perdere la sfida tra Sassuolo e Juventus (domenica ore 12.30 live su Sky). Oggi in diretta, alla stessa ora, c'è Fiorentina-Roma per la lotta al quarto posto

Era il 27 marzo 2019 quando la Juventus perse l’ultima gara in Serie A. L’avversaria? Il Sassuolo di Gianpiero Piovani, che domenica proverà a ripetere quella che sembra un’impresa, visto il valore delle bianconere, ancora a punteggio pieno e lanciatissime verso la conquista del quarto scudetto consecutivo. Per le neroverdi non è ancora sfumato l’obiettivo secondo posto e piazzamento in Champions: i 5 punti di distacco dal Milan sono tanti, ma Piovani vuole provarci, contando anche sul talento ritrovato di Haley Bugeja, che sembra avere risolto i problemi di pubalgia che l’hanno afflitta negli ultimi mesi. Chi non sarà della partita in casa Juve, invece, è Aurora Galli, che in allenamento ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Appuntamento con Sassuolo-Juventus domenica 18 aprile dalle 12.30 live su Sky Sport Serie A.

Più agevole sulla carta l’impegno per il Milan che ospita il Napoli, ex squadra del bomber Valentina Giacinti. Le partenopee, però, sono in un ottimo momento di forma, rivitalizzate dopo l’arrivo in panchina di Alessandro Pistolesi. Nelle ultime tre partite sono arrivati 5 punti, ma soprattutto l’aggancio a San Marino al terzultimo posto. Proprio la lotta salvezza entra nel vivo, in attesa dell’atteso scontro diretto del 1 maggio. Le ragazze di San Marino proveranno ad arrivarci accumulando un piccolo vantaggio e sperano di ottenerlo in questa giornata, quando ospiteranno un Verona che sembra ormai avere raggiunto una classifica tranquilla. Difficile però che le gialloblù snobbino l’impegno, dato che una sconfitta potrebbe farle ripiombare in una posizione scomoda. Vista l’importanza della gara è stata scelta la cornice affascinante del San Marino Stadium, impianto che ospita le gare della Nazionale maschile.