IOSONODIVERSO, Sara Gama diventa un cartoon

Approda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) la seconda clip della campagna #IoSonoDiverso, l’iniziativa ideata e realizzata dal canale con l’obiettivo di celebrare il valore della diversità in tutte le sue forme. Il video, animato dall’amatissima comic star del web Fraffrog, ha come protagonista Sara Gama, calciatrice e dirigente sportiva italiana, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, delle quali è capitana. Insieme all’intramontabile show targato Cartoon Network, The Powerpuff Girls, Sara Gama – in versione cartoon e prestando la voce al suo personaggio - proporrà la tematica del pregiudizio attraverso la sua storia, diventata un esempio di forza e girl empowerment per grandi e piccoli.

Gama: "Diversità valore aggiunto" "Ho scelto di partecipare a questo progetto – spiega Sara Gama - e alla campagna #IoSonoDiverso perché ho sempre ritenuto che la diversità sia un valore aggiunto. Diversità e originalità sono oggi due ingredienti fondamentali per emergere e fare della propria vita una storia unica. A proposito di storie, la mia è nata con la passione per il gioco del calcio e oggi comprende anche tutto ciò che gli sta attorno: cambiare il nostro sport e le sue regole non scritte, affinché altre bambine appassionate come me trovino il loro percorso e costruiscano la loro storia diversa in un calcio unico".