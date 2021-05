Dopo la finale di Coppa Italia maschile, anche quella femminile si svolgerà al Mapei Stadium. L'annuncio è arrivata nella giornata di mercoledì, con l'ufficialità della sfida tra Milan e Roma in programma per domenica 30 maggio alle ore 20.30 da giocarsi a Reggio Emilia. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, così come tutto il campionato di Serie A femminile. Non sarà una prima volta assoluta per il Mapei Stadium, che ospiterà l'atto finale di una competizione femminile dopo essere già stato teatro nel 2016 della Final Four della Women's Champions League.