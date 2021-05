La Juventus femminile è sempre più vicina al quarto scudetto consecutivo. Già nel prossimo turno potrebbe arrivare l'aritmetica conquista del titolo per la formazione di Rita Guarino che nella 19a giornata ha battuto per 6-1 la Florentia San Gimignano. Lundorf, Pedersen e Cernoia aprono le marcature nella prima frazione, poi Staskova (doppietta) e Bonansea chiudono i conti. Alle toscane, reduci da quattro sconfitte consecutive, non basta il gol di Martinovic. La Juventus potrebbe festeggiare lo scudetto sabato prossimo in caso di vittoria o pareggio contro il Napoli. Vittoria anche per la Fiorentina che ha battuto per 3-1 la Pink Bari, ad un passo dalla retrocessione. A segno per la viola Zanoli e Sabatino (doppietta), poi il gol delle biancorosse con Helmvall a due minuti dalla fine.