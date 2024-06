La nazionale del ct Dalic, terza avversaria nel girone per l’Italia di Spalletti, va a vincere anche in Portogallo: di Modric su rigore e dell’ex Crotone e Samp Budimir le reti croate, inutile l’1-2 di Jota. Dopo il 3-0 di lunedì sulla Macedonia del Nord, un altro successo per la Croazia nell’ultimo test prima di Euro 2024. Nel Portogallo, 45 minuti per il milanista Leao, tutta la partita in panchina per Cristiano Ronaldo, arrivato solo ieri in ritiro dall’Arabia Saudita

Portogallo-Croazia, la cronaca della partita

Il match si sblocca già all’8’ e il vantaggio arriva grazie a due centrocampisti: dopo una serie di rimpalli nell’area portoghese, Vitinha controlla male e non si accorge di Kovacic, che viene toccato e va giù. Rigore procurato dall’ex interista, sul dischetto va Modric, il portiere Diogo Costa intuisce ma il Pallone d’Oro 2018 non sbaglia e realizza la rete dell’1-0. Al 43’ doppia altra grande occasione per i croati. Prima la parata di Costa sul piattone a botta sicura di Kramaric, poi l’azione prosegue con la palla che arriva sulla testa di Budimir, in posizione ottimale per segnare, ma finisce fuori dallo specchio. Finisce con il vantaggio meritato dei croati dopo 45’. Nel secondo tempo, Roberto Martinez ne cambia quattro: inserisce subito Rafa Leao e soprattutto Diogo Jota, che dopo 3 minuti trova subito il pari. Discesa di Semedo sulla destra, assist perfetto per l’attaccante del Liverpool che deve solo appoggiare in porta. Un 1-1 che non dura molto: al 56’ gli uomini di Dalic tornano avanti. Dal limite calcia l’atalantino Pasalic appena entrato (insieme all’ex interista Perisic) al posto di Kramaric, Diogo Costa tocca sulla traversa ma non può nulla sulla ribattuta da pochi passi di Budimir. È di nuovo avanti la Croazia. Ma il Portogallo è un’altra squadra anche grazie a Leao e in un minuto, tra il 68’ e il 69’, va tre volte vicino al 2-2. La nazionale di Martinez cerca il pari e si sbilancia, così la Croazia (dentro anche il torinista Vlasic) può affondare: all’81’ il nuovo entrato Sucic si trova solo davanti a Costa e spreca il possibile 3-1. Nonostante una grande occasione per Ruben Dias nel recupero, con parata finale di Livakovic, e un’occasione per Vlasic subito dopo, il risultato non cambia più. L’ultima partita di Modric e compagni prima della partenza per la Germania è un ottimo test. La Croazia c’è, e per l’Italia non è una grande notizia.