La permanenza di De Ketelaere all’Atalanta si complica . O meglio, c’è da superare un ostacolo imprevisto. Il belga, in prestito dal Milan ai nerazzurri , ha convinto Gian Piero Gasperini che vorrebbe continuare a puntare sul talento classe 2001 anche la prossima stagione, ma la dirigenza dell’Atalanta ha chiesto un 'aiuto' ai rossoneri. Nello specifico, rivedere il prezzo del riscatto stabilito la scorsa estate da 22 milioni di euro, ritoccandolo verso il basso . Il Milan però al momento non sembra voler venire incontro alle esigenze economiche dell’Atalanta, con la dirigenza rossonera che ha fatto un prezzo che ritiene giusto per il valore di De Ketelaere.

De Ketelaere, i numeri in maglia Atalanta

Dopo una stagione (la prima) in Italia in maglia Milan poco convincente, il rilancio del belga è arrivato a Bergamo. Almeno una rete messa a segno da De Ketelaere in tutte le competizioni: dieci in Serie A con il ritorno in Champions dei nerazzurri, due in Europa League con la vittoria del trofeo e due in Coppa Italia, dove la squadra di Gasperini si è arresa solo in finale al gol di Vlahovic. Un totale di 14 gol e 11 assist che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a procedere con il riscatto. Milan permettendo.