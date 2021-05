Serie A femminile, calendario e orari 20^ giornata

Le bianconere "vedono" lo scudetto: contro il Napoli basterà un punto per festeggiare. Da non perdere la sfida, sabato alle 12.30 su Sky Sport Serie A. Domenica, alla stessa ora, il Milan contro la Fiorentina per conquistare l'Europa

Basta un punto alla Juventus per conquistare il quarto scudetto consecutivo. Le bianconere ospitano il Napoli alle quali un punto servirebbe eccome per continuare la corsa salvezza, dopo la bellissima vittoria nello scontro diretto con San Marino di una settimana fa. Le partenopee, però, devono fare i conti con la voglia della Juve di continuare la striscia di vittorie consecutive: fare 20 su 20 sarebbe un bel modo per festeggiare il titolo. Partita tutta da seguire sabato 8 maggio alle 12.30 live su Sky Sport Serie A.



Alle spalle della Juventus, il Sassuolo prova la difficile impresa di raggiungere il secondo posto, che regalerebbe alle neroverdi la qualificazione in Champions dopo quella già raggiunta alla prossima Final Four di Supercoppa. Ma il Milan non vuole mollare l'Europa, anche se sulla la carta l'impegno delle rossonere, che ospitano una Fiorentina desiderosa di chiudere in crescita un campionato deludente, è più complicato rispetto a quello del Sassuolo contro il fanalino di coda Pink Bari. Tutto in attesa dello scontro diretto del 16 maggio.