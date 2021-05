La Juventus ha individuato il successore di Rita Guarino per la panchina della squadra femminile. Si tratta di Joe Montemurro, che attualmente ricopre lo stesso ruolo all'Arsenal. L'incontro per definire l'accordo e gettare le basi del progetto tecnico, in cui non sono previsti investimenti sul mercato, è previsto per l'inizio di giugno e in proposito filtra un certo ottimismo. Montemurro per il momento non si espone. "Non so nulla al riguardo - ha detto a proposito del suo futuro pochi giorni fa - sono cose nuove per me, se devo essere onesto. Il mio agente ha ricevuto delle richieste ma non mi sono accordato con nessuno e non intendo prendere una decisione adesso". Secondo Sky Sports UK, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando il contratto che lega l'allenatore all'Arsenal giungerà alla scadenza.