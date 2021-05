Ultimi 90' per la Seria A donne, Guarino ai sauti

Ultimo turno per la Serie A femminile: la Juve festeggerà in casa lo scudetto- salutando Rita Guarino che lascia dopo 4 anni la panchina bianconera-contro l’Inter. Per la salvezza, invece, si giocano un posto Napoli e San Marino: da decidere chi raggiungerà il Bari in Serie B ADDIO A GUARINO, JUVE SU MONTEMURRO Condividi:

Nell'ultimo turno la Serie A femminile deve ancora assegnare un solo verdetto. Con il Milan che domenica scorsa ha raggiunto la Juventus in Champions, la 22^giornata deve stabilire chi, fra Napoli e San Marino, raggiungerà il Bari in Serie B. Le partenopee domenica scorsa hanno fallito il match point a Verona, pareggiando 0-0 contro una squadra ormai salva, mentre Barbieri e compagne, andando a vincere a Bari, si sono portate a una lunghezza proprio dal Napoli (che ha il vantaggio negli scontri diretti).

Sabato 22 maggio entrambe sono attese da sfide difficili, dato che il Napoli ospita la Roma (diretta su Sky Sport Serie A) e San Marino riceverà la Fiorentina. Anche viola e giallorosse sono divise da un solo punto, con la Roma che vorrà provare a difendere il quarto posto, obiettivo minimo a inizio stagione, visto che le ragazze di Betty Bavagnoli non sono mai arrivate più in alto nei 2 anni di Serie A. Diverso il discorso per la squadra di Antonio Cincotta, che da quando è nata non ha mai avuto un piazzamento peggiore del terzo posto.

Entrambe le formazioni saranno l'ago della bilancia nella lotta salvezza e sicuramente onoreranno l'impegno. La Roma, però, avrà già la testa alla finale di Coppa Italia del 30 maggio contro il Milan, chissà se Bavagnoli userà la sfida di Napoli come un allenamento o se darà spazio a giocatrici che sono state impiegate meno durante la stagione.

La Juventus saluterà il proprio campionato a Vinovo contro l'Inter, provando a compiere l'impresa di chiudere la stagione facendo l'en plein con 22 vittorie su 22. Le neroazzurre, deluse da un campionato in cui non sono riuscite a battere nessuna squadra che le precede in classifica, proveranno a interrompere la striscia delle bianconere. Sarà anche l'addio al calcio giocato del portiere dell'Inter Chiara Marchitelli, che ha annunciato il ritiro dopo 4 Scudetti vinti e più di 50 presenze in Nazionale. Live domenica 23 maggio alle 12.30 su Sky Sport Serie A.

Rita Guarino lascia la Juve dopo 4 stagioni Le strade delle Juventus Women e di Rita Guarino si separano. Dopo quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe, quella di domenica contro l'Inter sarà infatti, per l'allenatrice, l'ultima partita in bianconero. "Difficile immaginare una chiusura migliore", scrive il club annunciando l'addio. "Domenica, nell'ultima gara di campionato, contro l'Inter, inseguirà un altro record e alzerà l'ennesimo trofeo alla guida della Juventus - si legge nel lungo comunicato di saluti - e sarà il momento in cui salutarsi, ricordando quanto di straordinario fatto insieme, sorridendo per le mille battaglie vinte fianco a fianco".