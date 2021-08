Serie A: Juve, Inter e Roma partono con un tris

Parte con tre vittorie per 3-0 la prima giornata del campionato di Serie A femminile 2021/22. A inaugurare il campionato la Roma, che passa con ben tre autoreti sul campo dell'Empoli: toscane sfortunate con De Rita, Mella e Prugna. Da segnalare nel finale l'espulsione di Linari, che ferma Dompig lanciata a rete. Passa in trasferta anche l'Inter: un rigore di Simonetti al 38' sblocca i giochi sul campo del Napoli per la squadra di Guarino, poi Marinelli al termine di un'azione manovrata e Pandini in contropiede fissano sullo 0-3 il punteggio. Vince contro Pomigliano la Juventus di Montemurro, che ha vinto le ultime quattro edizioni della competizione: Rosucci apre al 5' di tacco sugli sviluppi di un corner, poi nel secondo tempo arriva la doppietta di Caruso. Prima segna di testa su cross di Hurtig, infine ribadisce in rete dopo una traversa colpita da Rosucci.