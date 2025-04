L’attaccante uruguaiano l’ha fatto di nuovo: ancora un morso, ma questa volta… a un compagno di squadra. È successo nel corso dell'ultima partita dell’Inter Miami quando in seguito a una rissa scoppiata tra Suarez e Marlon è intervenuto Jordi Alba per provare a calmarlo. Suarez d’istinto ha cercato di mordergli la mano, accorgendosi poi che si trattava del compagno di squadra

Luis Suarez ha colpito ancora, ma questa volta “sbagliando” bersaglio. La sua collezione di giocatori morsi si arricchisce infatti di un compagno di squadra, totalmente incolpevole. Il “Pistolero” (ma a questo punto forse bisognerebbe trovargli un nuovo soprannome) è noto per il suo brutto vizio fin da quando nel corso di un Ajax-Psv (nel 2010) azzannò Bakkal; poi fu il turno di Ivanovic del Chelsea, nel 2013, quando Suarez era passato al Liverpool. E come dimenticare infine il morso Mondiale a Chiellini, nel 2014, durante la partita tra Italia e Uruguay. Adesso è toccato al povero Jordi Alba, intervenuto solo per cercare di calmare il compagno di squadra che si era infuriato con Marlon (ex Sassuolo) facendo scoppiare una rissa nel corso della partita di Champions Concacaf tra Inter Miami e Los Angeles FC. Jordi Alba commette il grave errore di arrivare alle spalle di Suarez e lui, sentendo una mano, si gira di scatto e tenta il morso, accorgendosi solo dopo di essersela presa con il compagno.