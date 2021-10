La Fifa annuncia di aver aperto una "indagine preliminare" sul caso dell'allenatore Paul Riley , accusato di abusi sessuali da due ex giocatrici ed esonerato dal North Carolina Courage, club di proprietà di Naomi Osaka che milita nella prima divisione del calcio femminile statunitense (Nwsl). Intanto la commissaria dello stesso campionato, Lisa Baird ha rassegnato le proprie dimissioni, accettate dalla Nwsl . Lo fa sapere la stessa lega femminile attraverso i propri canali ufficiali. Secondo quanto riporta il sito sportivo online 'The Athletic' la 'commissioner' della Nwsl, la serie A femminile americana di calcio, Lisa Baird, è stata in realtà esclusa dal vertice dell'organizzazione e con lei è stata estromessa Lisa Levine, la consigliera generale. La commissioner Baird, che aveva detto di essere "scioccata e disgustata" dalle rivelazioni, in realtà sarebbe stata a conoscenza delle accuse di abusi sessuali da parte di alcune calciatrici, come riportano i media americani. Nel weekend il campionato non verrà disputato , dopo le proteste: la lega infatti ha cancellato la giornata.

La posizione della Fifa

Dicendosi in una nota "profondamente preoccupata" per le segnalazioni fatte da diverse giocatrici negli Stati Uniti, la Fifa anticipa che "contatterà le rispettive parti, tra cui Us Soccer (la Federcalcio statunitense) e Nwsl, per ulteriori informazioni" riguardo alle "accuse di abuso che sono state sollevate". In questo senso, "la posizione della Fifa è chiara: chiunque sia ritenuto colpevole di cattiva condotta e di abusi nel mondo calcio sarà assicurato alla giustizia, sanzionato e rimosso dal gioco". La Federazione internazionale del calcio sottolinea poi di prendere "estremamente sul serio qualsiasi accusa di cattiva condotta che verrà segnalata e che continuerà a collaborare con le autorità nazionali e internazionali competenti riguardo a qualsiasi accusa o segnalazione fatta in via confidenziale alla Fifa su abusi o cattiva condotta nel calcio".