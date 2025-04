Kane: "Esultanza Inter un po' esagerata ma..."

Una vigilia molto intensa quella del Bayern Monaco che è chiamato a ribaltare a San Siro l'1-2 dell'andata che regala all'Inter due risultati su tre per l'accesso alle semifinali di Champions League. Harry Kane è pronto a una serata da protagonista dopo gli errori dell'andata non usuali per un attaccante come lui: "Non dormo tanto dopo le partite, specialmente dopo che ho sbagliato delle occasioni. Però bisogna preoccuparsi se non si hanno occasioni, non se le si sbaglia. Da me mi aspetto di segnare in certe occasioni, però sono pronto". Elogi all'Inter e alla prestazione di Monaco e una battuta sull'esultanza, secondo molti in Germania esagerata, dei nerazzurri a fine partita: "Quando finisce una partita del genere fluiscono le emozioni. È stata una serata amara, non tante squadre hanno battuto il Bayern all’Allianz Arena e lo capisco: se vinceremo domani festeggeremo noi. Il calcio è questo”.

