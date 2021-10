Altri tre punti per le ragazze di Milena Bertolini, che hanno rifilato un tris alla Croazia. Punteggio pieno nel gruppo G per le Azzurre, che il prossimo 26 ottobre dovranno scendere in campo contro la Lituania Condividi:

ITALIA-CROAZIA 3-0 2' Cernoia, 9' rig. Girelli, 64' Pirone ITALIA (3-4-3): Schroffenegger; Gama (67' Lenzini), Linari, Salvai; Boattin (79' Di Guglielmo); Caruso, Rosucci, Cernoia; Bonansea (46' Guagni), Girelli (56' Pirone), Giacinti (67' Cantore). All.: Bertolini. A disposizione: Durante, Baldi, Bergamaschi, Galli, Glionna, Serturini, Soffia. CROAZIA (5-4-1): Bacic; Jelencic (84' Kirilenko), Pranjes, Balog, Spajic (46' Canjevac), Dulcic; Lojna (84' Zdunic), Lubina (79' Kunstek), Pezelj, Gegollaj; Glibo (87' Jedvaj). All.: Gotal. A disposizione: Filipovic, Bracevic, Taritas, Petaric. Ancora una vittoria per l'Italia di Milena Bertolini, che prosegue la sua corsa verso la qualificazione ai prossimi Mondiali femminili in programma dal 10 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Vittoria agevole per le Azzurre, che allo stadio "Teofilo Patini" di Castel Di Sangro hanno battuto con un netto 3-0 la Croazia. Subito nel verso giusto il match per la squadra padrona di casa, che riesce a sbloccare il risultato dopo pochissimi secondi con un sinistro a giro di Cernoia che riesce a battere Bacic. Al 9' l'Italia raddoppia: fallo di Balog su Giacinti, con l'arbitro che assegna un calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Girelli che segna la rete del 2-0. Nel secondo tempo le Azzurre calano il tris: Pirone, entrata in campo da pochi minuti, riceve da Giacinti e da posizione favorevole segna il gol del 3-0 finale.

La situazione nel girone Con i 3 punti conquistati contro la Croazia, l'Italia mantiene la testa del gruppo G avendo conquistato l'intera posta in palio nelle tre partite disputate fino a questo momento. La corsa verso i prossimi Mondiali, però, è ancora lunga: le Azzurre, infatti, dopo aver battuto la Moldavia e due volte le croate (sia all'andata che al ritorno) dovranno disputare la gara di ritorno con le moldave e affrontare per due volte Svizzera, Romania e Lituania. Ed è proprio contro queste ultime che le ragazze di Milena Bertolini scenderanno in campo il prossimo 26 ottobre per la quarta gara del girone.