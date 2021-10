Le azzurre sono state inserite nel gruppo D: giocheranno contro Francia, Belgio e Islanda. La fase finale è in programma dal 6 al 31 luglio 2022 in Inghilterra. Accederanno ai quarti le prime due classificate di ogni girone

Saranno Francia, Belgio e Islanda le avversarie dell'Italia di Milena Bertolini nella fase finale del Women's EURO 2022, in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022. È questo il risultato del sorteggio svolto alla Victoria Warehouse di Manchester, dove le azzurre erano inserite in seconda fascia. L'Italia, sorteggiata nel gruppo D, giocherà al New York Stadium di Rotherham e al Manchester City Academy Stadium di Manchester. Tra le teste di serie le azzurre hanno pescato la Francia, quinta nel ranking FIFA alle spalle di Germania, Olanda e Svezia. Quest'ultime due nazionali sono state sorteggiate nello stesso girone, il gruppo C. Riflettori puntati anche sull'esordio all'Europeo dell'Irlanda del Nord che giocherà il derby britannico contro l'Inghilterra.