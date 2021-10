Italia femminile travolgente: Lituania battuta 5-0

LITUANIA-ITALIA 0-5

13 ‘ Cernoia, 23′ Pirone, 35′ Giacinti, 54′ Gama, 83’ Caruso

Grande vittoria dell'Italia femminile, che prosegue senza sosta il suo percorso verso il Mondiale del 2023. Dopo la netta affermazione per 3-0 contro la Croazia, le azzurre s'impongono anche in Lituania con un secco 0-5. Le ragazze di Bertolini chiedono la partita già dopo 35 minuti, con ben tre gol. Il primo al 13' con Cernoia, che batte Lukjancuke con una straordinaria punizione all'incrocio dei pali. Al 23' Pirone sigla il raddoppio con un colpo di testa, mentre al 35' Giacinti firma il tris. Nella ripresa le azzurre dilagano, segnando altri due gol. Al 54' Gama segna il quarto gol, mentre il definitivo 0-5 lo firma Caruso che trasforma un bel cross dalla destra di Guagni. L'Italia resta quindi in vetta al girone G di qualificazione, a punteggio pieno dopo quattro giornate con 12 punti. Al pari delle azzurre anche la Svizzera, in attesa del big match del 26 novembre che sarà fondamentale in ottica primato. Segue la Romania a quota 6 punti dopo tre partite, chiudono Moldavia, Lituania e Croazia ferme ancora a 0 punti.